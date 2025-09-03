الصفيان: السفر يترك هالات سوداء تحت العيون وديونًا تثقل الجيوب .. الحقيقة مختلفة

وأشار في مقالته المنشورة بجريدة اليوم إلى أن المطار كان أول دروس الصبر، حيث ساعات الانتظار الطويلة بين تفتيش ونداءات وتأجيلات، قبل أن يجلس المسافر على مقعد ضيق يحاصره من كل اتجاه، ليخرج من الطائرة وكأنه عائد من رحلة شاقة في صحراء لا نهاية لها، بلا نوم مريح ولا راحة جسد، مجرد انتقال من مطار إلى آخر. وأضاف أن الراتب الذي جُمع على مدى شهور تبخر في أيام قليلة، فقهوة بريالات هنا صارت بعشرات هناك، وجولة قصيرة تحولت إلى فاتورة طويلة وذكريات على شكل فواتير معلقة تنتظر السداد، ليصبح السفر رحلة إنفاق أكثر من كونه رحلة استجمام.