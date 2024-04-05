محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ4 مقيمين لترويجهم 3.3 كيلوجرام من الشبو بالرياض

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ4 مقيمين لترويجهم 3.3 كيلوجرام من الشبو بالرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 3.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
النيابة العامة
الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة
مادة الميثامفيتامين المخدر

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