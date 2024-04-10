أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويثمّن الخدمات المقدمة للمعتمرين
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة، الذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
ورفع أمير منطقة تبوك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
ونوّه بالجهود والإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك كذلك التنظيم والدقة العالية التي سهلت للمعتمرين والزائرين أدائهم لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأشار إلى ما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو في مختلف المجالات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.
وعقب ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه بهذه المناسبة.