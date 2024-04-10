أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويثمّن الخدمات المقدمة للمعتمرين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة، الذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.