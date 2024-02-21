"الشؤون الإسلامية" بالرياض تطرح 100 فرصة تطوعية في رمضان

وبيّنت أن الفرص التطوعية تنوعت ما بين تنظيف وتبخير وتعطير المساجد، وإلقاء دروس دعوية للدعاة المتعاونين، وتنظيم المصلين لصلاة التراويح، كما تضمنت الفرص المشاركة في تنظيم الحملة الصحية التي تنفذ بالشراكة مع جمعية "رحماء الصحة" في عدة مساجد للقيام بقياس العلامات الحيوية والسكري والضغط والوزن للمصلين.