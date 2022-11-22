جدة.. إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة

وأوضحت أنه تم نقل المريض بعد العملية إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجياً، وبعد استقرار الحاله الصحية في اليوم التالي تمّ فصل الأجهزة الداعمة للقلب وكذلك جهاز التنفس الصناعي، وإعطاؤه إذن الخروج الطبيعي له بعد 3 أيام من إجراء العملية.