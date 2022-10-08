بين النصائح "المتعقّـلة" وقرار "أوبك" وتشنجات "النواب".. إدارة "بايدن" في مهب "الأزمات"

ويرى المحللون أنه من الممكن أن تشمل إجراءات الإدارة الأمريكية سحب كميات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، وزيادة عمليات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وفرض مزيد من الإجراءات الصارمة، من بينها وضع قيود على الصادرات، وربما رفع العقوبات عن فنزويلا. ولكن بحسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديز بهذا الصدد: "نحن لن نعلن عن أي خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك إجراءات لا نزال ندرسها".