بالفيديو.. الإعلامي الفلسطيني "وائل الدحدوح" يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج: "موسم استثنائي"
نوه الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أشاد بالتنظيم الاستثنائي، والإجراءات الواسعة التي تتخذها لضمان راحة وسلامة الحجاج.
مشيراً إلى أهمية إجراءات ضمان نجاح الحج وسلامة الحجاج.
وأشاد الدحدوح الذي يؤدي فريضة الحج نيابة عن زوجته التي استشهدت خلال الحرب في قطاع غزة، بجهود المملكة في تنظيم الحج، قائلاً في مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء السعودية (واس): "هذا الموسم من المواسم المميزة وأنت تتحدث عن أهم تجمع بشري، أكبر عدد يتجمعون في مكان وفي زمن واحد، وهذا أمر يحتاج إلى جهود وإجراءات كبيرة جداً لخدمة هؤلاء الحجيج وتسهيل مهامهم، وإنجاح هذا الموسم، وهذا ما تقوم به المملكة، وهذا ما رأيناه منذ قدومنا".
وأضاف: هذه السنة الثانية لي على التوالي أن أكون في هذا المكان، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، لكن ما يسعدني أكثر هو أنني أقوم بفريضة الحج هذا العام، نيابة عن زوجتي الشهيدة رحمة الله عليها، وبالتالي هذا أعطاني سعادة إضافية بأنني أوفي بوعدي لها، لأني لم أستطع أن تكون برفقتي في العام الماضي".
وتابع: "هذا أسعدني بشكل كبير، من خلال هذه اللفتة الكريمة من وزارة الإعلام السعودية".
على الصعيد الشخصي وصف الإعلامي الفلسطيني الدحدوح هذا العام بأنه عام الحزن بعد أن فقد عدداً من أفراد عائلته، منهم زوجته وابناه وحفيدته، وآخرهم والدته التي توفيت في فبراير الماضي.
وكتب الدحدوح منشوراً على صفحته في منصة إكس "في خير أيام الدنيا لا معنى لأي شيء سوى التضرع إلى الله من أجل أهلنا وشعبنا في غزة والقدس وفلسطين.. فالله نسأل من صعيد عرفات أن يتقبل وأن ينفس الهم والغم وأن يزيح الكرب وأن يربط على القلوب إنه ولي ذلك والقادر عليه".