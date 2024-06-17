بالفيديو.. الإعلامي الفلسطيني "وائل الدحدوح" يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج: "موسم استثنائي"

وأضاف: هذه السنة الثانية لي على التوالي أن أكون في هذا المكان، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، لكن ما يسعدني أكثر هو أنني أقوم بفريضة الحج هذا العام، نيابة عن زوجتي الشهيدة رحمة الله عليها، وبالتالي هذا أعطاني سعادة إضافية بأنني أوفي بوعدي لها، لأني لم أستطع أن تكون برفقتي في العام الماضي".