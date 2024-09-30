في يومٍ واحد.. فلسطين ولبنان في قلب وفكر القيادة السعودية

وبذلت المملكة منذ بداية الأزمة في غزة كل الجهود الممكنة لاحتوائها، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترؤسها اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لدعم الأشقاء في فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، والتي أثمرت على اعتراف عددٍ من الدول الصديقة بدولة فلسطين، وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضوٍ كامل العضوية في الأمم المتحدة.