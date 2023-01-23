الملتقى العلمي لأبحاث الحج يناقش أنظمة ضبط العلاقات بين أصحاب المصلحة

من جانبه، تحدث مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور أحمد بن علي الشهري، عن فاعلية الحوكمة المستدامة في تحسين تجربة ضيف الرحمن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أنموذجاً)، وهدفت الدراسة إلى زيادة فاعلية الحوكمة المستدامة في تحسين تجربة ضيف الرحمن وتعزيز مستويات الوعي حول دور الحوكمة في رفع معايير جودة الأعمال وكفاءتها وسلامتها. وعقد برامج وحلقات علمية في الحوكمة، وإدراجها ضمن جداول تدريبية وتقديمها للجهات الحكومية، والعمل على تصميم "النموذج المستقبلي للحوكمة وإعداد أدلة استرشادية" لها، على نطاق القطاعات الحكومية معتمداً على الرقمنة.