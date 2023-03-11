"إغاثي الملك سلمان" يقدّم دعماً مالياً لإغاثة متضرّري كارثة تسونامي في توجا

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بزيارة رسمية إلى مملكة تونجا؛ لتسليم مؤسسة الملكة نانا سيباو كوين الخيرية دعماً مالياً لإغاثة المتضررين من كارثة تسونامي التي ضربت أرخبيل تونجا أخيراً.
حضر مراسم التسليم الملكة نانا سيباو قرينة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، ومدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح عبد الله السبيعي، وممثل عن سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا، والمفوضة السامية لتونغا الأميرة أنجيليكا لاتيفويبيكا توكاه، وذلك في مقر القصر الملكي بالعاصمة نوكو ألوفا.
وعبّرت الملكة نانا سيباو، عقب التسليم عن امتنانها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذا الدعم المقدم لمساعدة جهود تونغا للتعافي بعد أن ثار بركان هونغا - تونغا هانغهاباي عام 2022م، وما أعقبه من موجات مد عالية "تسونامي".
وأشارت إلى أن المؤسسة الخيرية ستستخدم الدعم المقدم من المركز لتوفير الاحتياجات اللازمة وإمدادات الإغاثة للمتضررين، معربةً عن أملها بمواصلة تعزيز علاقة العمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة في المستقبل القريب.
تأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية النبيلة للمملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن، وتعزيز العمل الإنساني في العالم.