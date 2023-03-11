"إغاثي الملك سلمان" يقدّم دعماً مالياً لإغاثة متضرّري كارثة تسونامي في توجا

وعبّرت الملكة نانا سيباو، عقب التسليم عن امتنانها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذا الدعم المقدم لمساعدة جهود تونغا للتعافي بعد أن ثار بركان هونغا - تونغا هانغهاباي عام 2022م، وما أعقبه من موجات مد عالية "تسونامي".