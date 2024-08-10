"هيئة الاتصالات" تطلق مسابقة بحثية عالمية في مجال الشبكات غير الأرضية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، عن إطلاق مسابقة (Competition on Non-Terrestrial Networks for 6G) البحثية العالمية، والتي تُعنى بإيجاد حلول ابتكارية في مجال الجيل السادس للشبكات غير الأرضية، وذلك بهدف دعم البحث وتشجيع الابتكار في مجال الشبكات غير الأرضية والاتصالات المستقبلية.
وأوضحت الهيئة أن تقديم الأوراق العلمية والبحثية يستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2024م، وفق الشروط الموضحة في الموقع الإلكتروني للمسابقة.
وبيّنت الهيئة أن الأوراق المقدمة سيجري تحكيمها ودعوة أبرز عشر أفكار منها للعرض على منصة "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال 25 و26 من نوفمبر المقبل، كما ستُقيّم الأفكار المقبولة حينها وتمنح الجوائز لأفضل ثلاث أوراق منها.
ودعت الهيئة الباحثين والباحثات إلى التقديم من خلال الرابط: