"هيئة الاتصالات" تطلق مسابقة بحثية عالمية في مجال الشبكات غير الأرضية

وبيّنت الهيئة أن الأوراق المقدمة سيجري تحكيمها ودعوة أبرز عشر أفكار منها للعرض على منصة "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال 25 و26 من نوفمبر المقبل، كما ستُقيّم الأفكار المقبولة حينها وتمنح الجوائز لأفضل ثلاث أوراق منها.