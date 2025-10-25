"نور الفلك" ترصد مذنب "ليمون" في سماء القصيم وتوضح خصائصه وطرق مشاهدته

وأشار الغفيلي إلى أن اسم المذنب يعود إلى مرصد "ليمون" في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث اكتُشف هناك ضمن برنامج مسح السماء، مؤكدًا أن الأرقام السابقة لاسم المذنب تعبر عن نوعه وتاريخ اكتشافه بالشهر والسنة.