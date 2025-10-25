"نور الفلك" ترصد مذنب "ليمون" في سماء القصيم وتوضح خصائصه وطرق مشاهدته

رصدت جمعية نور الفلك بمنطقة القصيم مذنب "ليمون" بعد غروب شمس اليوم، حيث بدا خافتًا بسطوع يقارب القدر الرابع، ويُشاهد بالعين المجردة من المناطق ذات السماء الصافية والمظلمة تمامًا، كنقطة باهتة باتجاه الشمال الغربي، بينما يظهر بوضوح عبر المساعدات البصرية بلونه المميز وذيله القصير.
وأوضح رئيس الجمعية، عيسى الغفيلي، أن المذنبات أجسام معتمة تتكوّن من الصخور والجليد، وعند اقترابها من الشمس تبدأ مكوناتها بالتبخر والتطاير والتأين، مما يؤدي إلى تشكُّل ذيل أو أكثر يظهر في السماء.
وأشار الغفيلي إلى أن اسم المذنب يعود إلى مرصد "ليمون" في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث اكتُشف هناك ضمن برنامج مسح السماء، مؤكدًا أن الأرقام السابقة لاسم المذنب تعبر عن نوعه وتاريخ اكتشافه بالشهر والسنة.
ويُذكر أن جمعية نور الفلك تواصل جهودها في رصد الظواهر الفلكية والتوعية بها ضمن نشاطاتها العلمية، التي تهدف إلى نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفضائية في منطقة القصيم.