ضمن فعاليّات "الممالك القديمة".. "العلا" تكشف أسرار "طريق البخور والتوابل" القديم

ويكشف المهرجان "طريق البخور" بوسط البلدة القديمة ضمن التجارب التفاعلية التي تربط الماضي بالحاضر وتتبع مسار التجارة القديم الذي كان يستخدمه التجار منذ آلاف السنين لنقل البخور والتوابل والسلع النفيسة من جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية الذي يمر بالعلا، وتستمر لمدة ساعتين بالعديد من المحطات التاريخية حيث يتاح لهم فرصة التفاعل مع العروض المباشرة، والتقنيات الحديثة، بوجود رواة يقدمون شرحًا وافيًا حول تاريخ المكان وأهميته.