"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 14,976,000 حبة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.
وأوضحت الهيئة أن إرسالية وصلت إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكُتل الخرسانية" قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وأثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية؛ عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.
وذكرت أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه؛ تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.