برعاية "آل الشيخ".. الملتقى الأول لجمعيات الدعوة بالشرقية يختتم أعماله بــ 12 توصية

وافتتح الملتقى بكلمة "آل الشيخ"؛ التي أكّد فيها حرص القيادة على الدَّعوة إلى الله، ودعم كل ما يحقق إيضاح صورة الإسلام الوسطي المعتدل لكافة شرائح المجتمع، وأهمية دور جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في نشر الدعوة إلى الله، واستشعار المسؤولية في ذلك، والتأكيد على العناية بالدعوة إلى التوحيد وسلامتها من البدع والانحراف، وفق منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.