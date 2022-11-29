وفد من هيئة تنمية الصادرات السعودية في زيارة لمصنع بيرين بهدف الاطلاع على القدرات الإنتاجية المميزة للشركة

زار وفد من هيئة تنمية الصادرات السعودية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية السعودية، شركة بيرين للمياه والمرطبات؛ بهدف الاطلاع على خطوط الإنتاج في مصنع بيرين والوقوف على طاقته الإنتاجية.
حيث تتميز "بيرين" بإنتاج أكثر من 10 ملايين عبوة في اليوم، كما تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مما ساهم في حصولها على 16 شهادة جودة وعضوية في عدد من المنظمات العالمية والمحلية المختصة بسلامة المنتج وحماية البيئة.
وتحرص "مياه بيرين" منذ نشأتها على خدمة عملائها من أفراد ومؤسسات، والحفاظ على ثقتهم من خلال طرح مفهوم مختلف في مجال صناعة المرطبات، واعتمادها على تكنولوجيا متطورة في مجالات التصنيع لتحقيق الجودة وفقًا للمقاييس العالمية.
وتُعد شركة "بيرين" أول شركة سعودية تصدر المياه خارج المملكة العربية السعودية، لتشمل عددًا من دول الخليج العربي ومنها الإمارات والكويت والبحرين، ودولتي الأردن وفلسطين.
الجدير بالذكر أن "هيئة تنمية الصادرات السعودية" تعمل على توظيف كافة إمكانياتها لتحسين كفاءة بيئة التصدير؛ وتطوير القدرات التصديرية لتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها التي تتسامى مع رؤية المملكة 2030م، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو رفع جودة المنتج الوطني.