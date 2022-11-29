وفد من هيئة تنمية الصادرات السعودية في زيارة لمصنع بيرين بهدف الاطلاع على القدرات الإنتاجية المميزة للشركة

حيث تتميز "بيرين" بإنتاج أكثر من 10 ملايين عبوة في اليوم، كما تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مما ساهم في حصولها على 16 شهادة جودة وعضوية في عدد من المنظمات العالمية والمحلية المختصة بسلامة المنتج وحماية البيئة.