"الخراشي" يدشّن مقر جمعية دعم الأوقاف في حي الجزيرة بالرياض

وأوضح رئيس مجلس الإدارة راجس الشرافي أن جمعية دعم الأوقاف قد أطلقت استراتيجيتها مطلع هذا العام التي ترتكز في رؤيتها ورسالتها على ابتكار الحلول المالية للقطاع الوقفي، وأن الجمعية أطلقت عددًا من المبادرات النوعية كان أهمها مبادرة تمكين الأوقاف التي صُمّمت لمساندة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والراغبين في تأسيس أوقافهم، والأوقاف المتعطلة والمتعثرة.