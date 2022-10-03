نجاح عملية تكميم لمريض سمنة يزن 164 كيلوجرامًا عانى من تراكم الدهون

وأوضح لـ"سبق" سراج الحميدان المتحدث الإعلامي لصحة الطائف، أن "الفريق الطبي والذي قادهُ الدكتور خالد الشريف استشاري جراحة السمنة وضع برنامجًا تحضيريًا متكاملًا للمريض، بالتعاون مع أقسام التغذية العلاجية، والنادي الرياضي، وقسم الأمراض التنفسية، حيث شملت الإجراءات المتخذة إعطاء حقن ساكسيندا لفترة وجيزة، ونظامًا غذائيًا دقيقًا، وتمارين رياضية، وعلاجًا طبيعيًا تأهيليًا، من أجل إنقاص وزنه والذي -ولله الحمد- تم إنقاص 15 كيلو قبل إجراء العملية بعد الصعوبات التي واجهت الفريق؛ بسبب تراكم الدهون في جدار البطن، كما أن الجلد والأنسجة ليست بالمرونة الكافية للرؤية بالمنظار ولا للتحكم بالآلات".