أكثر من 20 ألف عملية نفّذتها الوحدات المتنقّلة للأحوال المدنية في 2023

ونفذت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أكثر من "20" ألف عملية من خلال "5599" زيارة حول المملكة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات في عام 2023م، شملت بطاقة الهوية الوطنية ضمن مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لتقديم الخدمة في مقارّ القطاعات الحكومية والخاصة، وللطلاب والطالبات في المدارس، ومبادرة "موجودين"، إضافة إلى خدمة "تقدير" المطورة المخصصة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.