سلاح وذخيرة وأموال.. القبض على مواطنَيْن يروّجان المخدرات بالمدينة والقصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي المدينة المنورة، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطناً؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.