أمانة حفر الباطن تستعرض مشاريعها وفرصها الاستثمارية في "سيتي سكيب العالمي"

وشهد جناح الأمانة حضورًا لافتًا من المستثمرين والمهتمين بالتخطيط الحضري، حيث استعرضت الأمانة مجموعة من مشاريعها التنموية الحديثة، التي تشمل تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع الحضرية المتكاملة.