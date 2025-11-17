أمانة حفر الباطن تستعرض مشاريعها وفرصها الاستثمارية في "سيتي سكيب العالمي"

شاركت أمانة محافظة حفر الباطن في معرض "سيتي سكيب العالمي"، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في التطوير العقاري والاستثمار الحضري، وذلك ضمن جناح يعكس التوجهات التنموية للمحافظة ويبرز مبادراتها المستقبلية وفرصها الاستثمارية الواعدة.
وشهد جناح الأمانة حضورًا لافتًا من المستثمرين والمهتمين بالتخطيط الحضري، حيث استعرضت الأمانة مجموعة من مشاريعها التنموية الحديثة، التي تشمل تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع الحضرية المتكاملة.
كما قدمت الأمانة عرضًا شاملاً للفرص الاستثمارية المتاحة، واستعرضت خططها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جاذبية المحافظة كوجهة تنموية واستثمارية مميزة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الزوار للقاء مباشر مع الخبراء وصنّاع القرار، وتبادل الأفكار والمقترحات الاستثمارية.
وأكدت الأمانة أن مشاركتها تأتي دعمًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزًا للتكامل بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الاستشارات المباشرة للمستثمرين حول آليات تطوير الأعمال داخل المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز الإمكانات الاقتصادية لمحافظة حفر الباطن، وبناء شراكات مستدامة تعزز من فرص التنمية الحضرية وتدعم مستقبل المحافظة بشكل فعّال.