محليات

شرطة الدائر بجازان تقبض على مقيم لتهريبه وترويجه 456 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة الدائر بجازان تقبض على مقيم لتهريبه وترويجه 456 كجم قات
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الدائر في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه (456) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
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