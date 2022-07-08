الهلال الأحمر يخصص ٣١ مركزاً إسعافيًا و ١٠٩ فرق لرعاية الحجاج بعرفات

كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، من خلال ٣١ مركزاً إسعافيا مدعومة بـ ١٠٩ من فرق إسعافية في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هــ.