لا للكريك.. "الطريقة المثلى لإضافة السماد لأشجار البن" في نصائح لـ"الإرشاد الزراعي"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في "الإرشاد الزراعي"؛ أن شجرة البن المثمرة بعمر 4 - 5 سنوات تحتاج إلى 250 جرامًا من السماد المتعادل "NPK" تضاف على ثلاث دفعات خلال الموسم، مشيرًا إلى الطريقة السليمة لإضافة السماد للأشجار.
وأوضح الخبير الوطني لقطاع البن المهندس بندر الفيفي، أن من العمليات التي ينصح مزارعي البن بتطبيقها هي عملية التسميد، مشيرًا إلى أنه في العادة تحتاج الشجرة في عمر أربع أو خمس سنوات مكتملة النمو مائتين وخمسين من السماد المتعادل.
وأضاف: نحرص في مرحلة امتلاء الثمار على إضافة التسميد؛ حيث نوصي بتقسيم كمية المئتين وخمسين جرامًا على ثلاث مراحل؛ مرحلة بعد الحصاد وعملية التقليم، والمرحلة الثانية بعد عملية العقد، ثم بعد ذلك 16 أسبوعًا أو 18 أسبوعًا عند عملية ملء البذور والكرزات تقسم على ثلاثة مراحل.
ونصح "الفيفي" بعمل حفرة حول الشجرة في حدود طول الأفرع؛ حيث إن الجذور الثانوية تمتدّ إلى هذه المنطقة الجزور التي تغذي وتمتصّ الغذاء، وننفذ الحفرة بعمق تقريبًا 15 سنتيمترًا على قطر أفرع الشجرة؛ حيث تتم إضافة مادة الـ"npk" بمقدار 200 جرام حول الشجرة وتوزع بشكل متساوٍ حولها.
وتابع: الخطوة الثانية نضيف الجبس الزراعي، وهو مهمّ لتحسين خواصّ التربة ومعادلة التربة تتم إضافة نفس الكمية من السماد، والمرحلة الثالثة تتم إضافة السماد العضوي المتحلل بالكامل، وتضاف للشجرة ما يقارب ما بين 13 إلى 15 كيلوجرامًا للشجرة، والشجرة الكبيرة المكتملة النمو تصل إلى 25 كيلوجرامًا، ويحرص أيضًا على سرعة تغطية مادة السماد المركب بسرعة.
واختتم: بعد ذلك يتمّ دفن السماد المركب والسماد العضوي بالتربة بحيث عند الري تصل المياه إلى حافة منطقة التسميد، وبالتالي تتحلّل العناصر وتذهب للشجرة، مشيرًا إلى أهمية عدم استخدام "الكريك" عند حفر الحفرة؛ حيث إنه مادة حادة تقطع الجذور.