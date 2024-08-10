لا للكريك.. "الطريقة المثلى لإضافة السماد لأشجار البن" في نصائح لـ"الإرشاد الزراعي"

وأضاف: نحرص في مرحلة امتلاء الثمار على إضافة التسميد؛ حيث نوصي بتقسيم كمية المئتين وخمسين جرامًا على ثلاث مراحل؛ مرحلة بعد الحصاد وعملية التقليم، والمرحلة الثانية بعد عملية العقد، ثم بعد ذلك 16 أسبوعًا أو 18 أسبوعًا عند عملية ملء البذور والكرزات تقسم على ثلاثة مراحل.