الأنشطة الاقتصادية بالعلا والحناكية وخيبر تسجل نموًّا خلال العام 2023

وأشار تقرير لغرفة المدينة المنورة إلى نمو حجم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة خلال العام الحالي وصولًا إلى 94266 نشاطًا في 20 قطاعًا، وحازت المدينة المنورة على ما نسبته 92% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية؛ فيما توزعت باقي الأنشطة بين محافظات المنطقة -باستثناء ينبع- بواقع 3% بمحافظة العلا التي تحتضن 3382 نشاطًا تجاريًّا منوعًا، و2% بمحافظة الحناكية بعدد 1785 نشاطًا تجاريًّا، و2% بمحافظة خيبر بعدد 1499 نشاطًا تجاريًّا، و1% بمحافظة المهد التي تحتضن 1426 نشاطًا تجاريًّا.