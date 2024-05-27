"سلمان للإغاثة" يوقّع اتفاقية تعاون مع الصحة العالمية لتقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا من خلال تجهيز 17 مستشفى مركزيًّا في المناطق المتأثرة بالزلزال، بالأجهزة الطبية الضرورية في أقسام العمليات والعناية المركزية والطوارئ والغسيل الكلوي، إلى جانب تجهيز قسم التعقيم المركزي وأقسام المناظير والقلب والمختبر بالمعدات، وتوفير جهازي CT SCAN، وأجهزة الأشعة والموجات الصوتية والإيكو لأقسام الأشعة، إضافة لتأمين 10 سيارات إسعاف ومجموعة كبيرة من الأدوية للمستفيدين بالمناطق المنكوبة.