جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)، أو عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح: إنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، بمشيئة الله تعالى، يوم غدٍ الإثنين، 3 محرم 1444هـ، الموافق 1 أغسطس 2022م وحتى 12 ظهر السبت 8 محرم 1444هـ، الموافق 6 أغسطس 2022م.
وأضاف أن ذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية.
وأوضح أن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أومستندات؛ حيث إن كل إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأكد "آل مريح" ضرورة الاستعداد المبكر من المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية.
وحث الطلبة الراغبين بالتقدم بالجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"انستغرام" و"سناب شات" عبر المعرف (IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة أو التواصل مع أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.
كما أكد "آل مريح" أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.