جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح: إنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، بمشيئة الله تعالى، يوم غدٍ الإثنين، 3 محرم 1444هـ، الموافق 1 أغسطس 2022م وحتى 12 ظهر السبت 8 محرم 1444هـ، الموافق 6 أغسطس 2022م.