"ترخيص الدمج المدرسي" يتصدر جدول "المجلس الاستشاري للتوحد" بالرياض

كما تم عرض البرامج المقترحة في مبادرة توجيه الأسر بعد التشخيص، والتي تهدف إلى توفير الدعم والإرشاد اللازم للأهالي منذ التشخيص إلى جميع مراحل رحلة رعايتهم لأبنائهم التوحديين.