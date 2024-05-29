مفتي المملكة ينوه بجهود جمعية غيث للخدمات الطبية

يُذكر أن الأنشطة والبرامج لجمعية غيث للخدمات الصحية بجازان لعام 2023م، وإنجازاتهم المثمرة والتي من أبرزها حصولهم على درجة 100% في معايير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من خدمات جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان 55519 مستفيدًا خلال عام 2021 - 2022 م - 2023م.