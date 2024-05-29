مفتي المملكة ينوه بجهود جمعية غيث للخدمات الطبية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان الدكتور جابر محمد شراحيلي.
واستعرض الدكتور "جابر" خلال اللقاء برامج وأنشطة الجمعية، وأنها تسعى لتحقيق عدد من الأهداف عن طريق الخدمات الصحية التطوعية، ومنها تقديم الحلول الصحية للمحتاجين بالتعاون مع القطاعات الصحية وتوظيف التقنية لتجويد الخدمات الصحية ونشر ثقافة التطوع الصحي في المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي وطرق الوقاية من الأمراض، منوهًا بجهود الجمعية وما تقوم به من أعمال.
من جانب آخر، تسلّم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد درعًا تذكاريًا من الجمعية وتقريرها السنوي الذي أثنى عليه النائب، وأشاد بالإنجازات التي تحققت للجمعية في الفترة الزمنية القصيرة في عمر الجمعية.
يُذكر أن الأنشطة والبرامج لجمعية غيث للخدمات الصحية بجازان لعام 2023م، وإنجازاتهم المثمرة والتي من أبرزها حصولهم على درجة 100% في معايير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من خدمات جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان 55519 مستفيدًا خلال عام 2021 - 2022 م - 2023م.
فيما تجاوز عدد ساعات التطوع في الوقت نفسه 23292 ساعة، ضمن 561 مبادرة لأكثر من 17 مشروعًا وبرنامجًا صحيًا تطوعيًا، ونفذ هذه البرامج 6424 متطوعًا ومتطوعةً من المثقفين والممارسين.