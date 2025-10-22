رياح وأتربة وضباب.. تنبيهات لـ3 مناطق تشمل تحذيرات من تدني الرؤية

أما منطقة مكة المكرمة، فقد طالت التنبيهات محافظات عدة شملت رهاط، مدركة، خليص، رابغ، الطائف، الكامل، الخرمة، المويه وتربة، حيث تنوعت التأثيرات المتوقعة ما بين رياح نشطة وأتربة مثارة. وأوضح المركز أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 49 كيلومترًا في الساعة، متسببة في تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك بدءًا من الساعة 9 صباح الخميس 23 أكتوبر وحتى الساعة 6 مساء من اليوم ذاته.