رياح وأتربة وضباب.. تنبيهات لـ3 مناطق تشمل تحذيرات من تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات من المستوى "الأصفر"، شملت ثلاث مناطق في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة أو الضباب أو الأتربة المثارة.
ففي المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات مدينة العديد وعدداً من المحافظات منها الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة. وتوقع المركز تأثر الأجزاء المذكورة بحالة ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات. وبدأت الحالة في تمام الساعة 9 مساء يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا من يوم الخميس 23 أكتوبر.
أما منطقة مكة المكرمة، فقد طالت التنبيهات محافظات عدة شملت رهاط، مدركة، خليص، رابغ، الطائف، الكامل، الخرمة، المويه وتربة، حيث تنوعت التأثيرات المتوقعة ما بين رياح نشطة وأتربة مثارة. وأوضح المركز أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 49 كيلومترًا في الساعة، متسببة في تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك بدءًا من الساعة 9 صباح الخميس 23 أكتوبر وحتى الساعة 6 مساء من اليوم ذاته.
وفي منطقة المدينة المنورة، صدرت عدة تنبيهات لمحافظات المدينة، الحناكية، خيبر، المهد، بدر، ووادي الفرع. وتوقع المركز نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، إضافة إلى هبوب رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 49 كيلومترًا في الساعة، تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. وتبدأ هذه الحالات الجوية صباح الخميس 23 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.