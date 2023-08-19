"التعاون الإسلامي" تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني وتُشيد بالتضحيات

تحتفي منظمة التعاون الإسلامي باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام؛ حيث تشارك الأمانة العامة لمنظمة المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة، وتُجدّد فيها الإشادة بجهود وتضحيات العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفَهم أو أصيبوا أثناء أدائهم واجباتهم، والذين يواصلون تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح وحمايتها لمن هم في أمسّ الحاجة لهذا الدعم.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنّ الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني يصادف هذا العام العديد من التحديات الإنسانية في العالم الإسلامي؛ مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة وتنسيقها للتخفيف من آثارها وأبعادها المختلفة.
وأكدت التزامها بتعزيز وتنسيق العمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني على أساس القيم الإسلامية واستجابة للاحتياجات الإنسانية؛ وفقًا لميثاق المنظمة وقراراتها ذات الصلة والتصدّي للأزمات الإنسانية وتطوير آليات العمل الإنساني لمواجهة هذه التحديات، بجانب التنسيق مع الدول الأعضاء والمؤسسات والأجهزة ذات الصلة، وخاصة صندوق التضامن الإسلامي فيما يتعلّق بجهود الإغاثة، وحشد الموارد للمساعدة الإنسانية ومواصلة إنشاء شراكات استراتيجية مع المجتمع الإنساني بما يتماشى مع مبادئ المنظمة وأهدافها.
وأعربت الأمانة مجدّدًا عن امتنانها للدعم المقدّر الذي تقدمه الدول الأعضاء والمانحون وشركاء المنظمة في المجال الإنساني؛ وذلك من خلال مساهمتهم الملموسة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات الإنسانية في بعض الدول الأعضاء والمجتمعات المحلية الضعيفة المستضيفة لهم.