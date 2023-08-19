"التعاون الإسلامي" تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني وتُشيد بالتضحيات

تحتفي منظمة التعاون الإسلامي باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام؛ حيث تشارك الأمانة العامة لمنظمة المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة، وتُجدّد فيها الإشادة بجهود وتضحيات العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفَهم أو أصيبوا أثناء أدائهم واجباتهم، والذين يواصلون تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح وحمايتها لمن هم في أمسّ الحاجة لهذا الدعم.