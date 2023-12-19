إعلان البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق في 27/ 7/ 1445هـ، الموافق 8/ 2/ 2024م، ويستمر أحد عشر يومًا، وذلك على ميدان الجنادرية للهجن بالرياض.