18 ألف اتصال لتقديم الخدمات الطبية.. مركز اتصال 937 بـ"الصحة" يتلقى 4 مكالمات في الدقيقة لخدمة ضيوف الرحمن

استقبل مركز اتصال 937 بالصحة 18.316 مكالمة، بمعدل 4 مكالمات واردة في الدقيقة الواحدة.
وقدم المركز 9.158 خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية موسم الحج حتى الآن.
وقدمت "الصحة" للمتصلين عبر مركز الاتصال استشارات طبية، أجابت على استفسارات، وقدمت خدمة البحث عن المنوَّمين داخل المنشآت الصحية، إضافة لاستقبال البلاغات والتعامل معها.
وأوضحت الوزارة أن مركز 937 يقدم خدمات متعددة لضيوف الرحمن؛ إذ يعمل على استقبال الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، والرد عليها، إضافة إلى معالجة البلاغات كافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بشكل عاجل.
وأشارت "الصحة" إلى أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير الخدمة طبية.. مشيرة إلى أن المركز يقدم تلك الخدمات كافة بالعديد من اللغات، وهي: الإنجليزية، والأوردية، والفرنسية، والإندونيسية، والتركية، والفارسية، وكذلك عبر قنواته المتعددة، مثل: الاتصال الهاتفي، ومنصة (تويتر)، والبريد الإلكتروني، وتطبيق (إشارة) لذوي الصم والبكم، وتطبيق (واتس آب).
يُشار إلى أن مركز (937) يضم عددًا من الإداريين والأخصائيين والاستشاريين، يعملون على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات للمتصلين بشكل يومي، والاستجابة السريعة بالرد على المتصلين من داخل السعودية وخارجها؛ لتلبية احتياجاتهم الصحية الأولية، وفق آلية تضمن - بعون الله تعالى - استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين.