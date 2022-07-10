18 ألف اتصال لتقديم الخدمات الطبية.. مركز اتصال 937 بـ"الصحة" يتلقى 4 مكالمات في الدقيقة لخدمة ضيوف الرحمن

وأشارت "الصحة" إلى أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير الخدمة طبية.. مشيرة إلى أن المركز يقدم تلك الخدمات كافة بالعديد من اللغات، وهي: الإنجليزية، والأوردية، والفرنسية، والإندونيسية، والتركية، والفارسية، وكذلك عبر قنواته المتعددة، مثل: الاتصال الهاتفي، ومنصة (تويتر)، والبريد الإلكتروني، وتطبيق (إشارة) لذوي الصم والبكم، وتطبيق (واتس آب).