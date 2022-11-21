"آل الشيخ" يشدد على أهمية بيان حقيقة الإسلام ووضع برامج عملية لمواجهة ظاهرة الكراهية

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها للمشاركين بالمؤتمر خلال الحفل الختامي لأعماله عبر الاتصال المرئي، أوضح فيها أن ما تم بيانه من ضرورة التعاون البنّاء لبيان حقيقة الإسلام السمحة القائمة على الرفق واللين والعدل والمساواة، ونبذ جميع خطابات الكراهية والعنف، ودور الجهات الحكومية والهيئات والمراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية في العالم، يزداد أهميةً وأثرًا في حياة الناس، في وقت الأزمات والشدائد والفتن؛ مشددًا على ضرورة أن تبذل هذه الجهات والهيئات ما في وسعها لتنمية الإنسان وبناء الأوطان، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، وخطابات الكراهية التي تهدد على التعايش السلمي.