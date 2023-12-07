محمد العجلان: ميزانية 2024 تفتح الأفق أمام نمو اقتصادي جديد

أكد رجل الأعمال محمد بن عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي- الصيني، أن الإنفاق الحكومي السخي الذي تم الإعلان عنه في ميزانية العام المالي الجديد 2024، يزيد من فرص نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويدل على أن المملكة العربية السعودية ماضية قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة والداعمة والمحفزة.
وقال العجلان خلال تصريحه: "استمرار نهج حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- فيما يخص الإنفاق الحكومي السخي عبر الميزانية العامة للدولة؛ يعزز بكل قوة من معدلات التنمية، وجودة الحياة، كما أنه يمنح القطاع الخاص والمستثمرين فرصًا جديدة ومبتكرة في الكثير من المجالات والقطاعات في ضوء مستهدفات ومبادرات رؤية السعودية 2030".
وأشار محمد العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي- الصيني، إلى أن ميزانية العام المالي الجديد 2024؛ هي ميزانية خير ونماء وعطاء؛ مضيفًا: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي اليوم؛ إلا أن المملكة العربية السعودية تعلن عن ميزانية إنفاق ضخمة تم رصدها للعام المالي الجديد؛ الأمر الذي يبرهن بكل حيوية على أن الاقتصاد السعودي مقبل -ولله الحمد- على المزيد من النمو والفرص والنجاحات".
وأوضح "العجلان" أن الأرقام المعلنة في ميزانية الدولة لعام 2024 جاءت محفزة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهدفًا استراتيجيًّا يسير بخطى واثقة نحو جودة الأداء والحيوية وكفاءة الإنفاق؛ مشددًا على أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص اليوم يستند على المساهمة الإيجابية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ منطلقًا في ذلك من إنفاق حكومي سخي، ومشاريع نوعية.
وأكد "العجلان" أن نمو حجم الإيرادات غير النفطية خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية؛ يبرهن بكل قوة ووضوح على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التي عملت عليها المملكة خلال السنوات الماضية من عمر رؤية 2030؛ مضيفًا: "كما تبرهن الأرقام على النجاح الكبير الذي يتم تحقيقه على صعيد تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر دخل رئيسي، وبإذن الله تعالى سيستمر القطاع غير النفطي في نموه ومساهمته الإيجابية في إيرادات الدولة، والناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبية الاقتصاد السعودي".
وشدد محمد العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" رئيس مجلس الأعمال السعودي- الصيني في ختام حديثه، على أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 ستتفوق -بإذن الله- على التقديرات المحلية والدولية، مُرجِعًا ذلك إلى المشاريع النوعية، والمبادرات والبرامج الوطنية المنبثقة من رؤية 2030، والإعلان عن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 2024، والتي شهدت ضخًّا سخيًّا يفتح الأفق أمام نمو اقتصادي جديد في 2024.