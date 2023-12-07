محمد العجلان: ميزانية 2024 تفتح الأفق أمام نمو اقتصادي جديد

وأكد "العجلان" أن نمو حجم الإيرادات غير النفطية خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية؛ يبرهن بكل قوة ووضوح على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التي عملت عليها المملكة خلال السنوات الماضية من عمر رؤية 2030؛ مضيفًا: "كما تبرهن الأرقام على النجاح الكبير الذي يتم تحقيقه على صعيد تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر دخل رئيسي، وبإذن الله تعالى سيستمر القطاع غير النفطي في نموه ومساهمته الإيجابية في إيرادات الدولة، والناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبية الاقتصاد السعودي".