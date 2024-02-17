زائر إماراتي: قطعت "3800" كيلو للاستمتاع بتساقط الثلوج على جبل اللوز

شهدت مرتفعاتُ جبل اللوز بتبوك، مساء أمس، تساقطًا للثلوج، في تكرار للحالة خلال شتاء هذا العام، في الوقت الذي يحتفي فيه الكثير من الأهالي والزوار بالمشهد الرائع بالجبل الذي يتحوّل إلى مزار لقضاء أوقات ممتعة، كما يتسابق الجميع لالتقاط الصور.
وحرص المتنزّهون على توثيق لحظات جميلة على مرتفعات المنطقة للاستمتاع بروعة المشاهد التي تتكرّر كل عام.
ونقلت قناةُ الإخبارية مشاهدَ مبهجة لشروق الشمس صباح اليوم، بعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبال اللوز، وسط درجة حرارة 2 تحت الصفر.
وحرص متنزّهون من دولة الإمارات الشقيقة على قطع مسافة تتجاوز "3800" كيلو للاستمتاع بتساقط الثلوج على جبل اللوز، لافتين إلى أن طيب وكرم أهالي تبوك زاد المنظر جمالًا.