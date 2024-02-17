زائر إماراتي: قطعت "3800" كيلو للاستمتاع بتساقط الثلوج على جبل اللوز

شهدت مرتفعاتُ جبل اللوز بتبوك، مساء أمس، تساقطًا للثلوج، في تكرار للحالة خلال شتاء هذا العام، في الوقت الذي يحتفي فيه الكثير من الأهالي والزوار بالمشهد الرائع بالجبل الذي يتحوّل إلى مزار لقضاء أوقات ممتعة، كما يتسابق الجميع لالتقاط الصور.