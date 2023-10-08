"الجمارك" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي، وأن يتم تقديـم جميع الإقرارات واجبـة التقديـم للهيئة، وسـداد كامـل أصل ديْن الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المسـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة؛ مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.