رئيس "سدايا" يتفقد سير الأعمال التقنية في مراكز مكة المكرمة والمشاعر و"Smart moc"

تفقَّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أمس سير العمل التقني الذي نفذته "سدايا" في عدد من المواقع في مكة المكرمة؛ بهدف دعم أعمال الجهات الحكومية ذات العلاقة بموسم الحج.
وشملت الجولة الاطلاع على الأعمال التقنية القائمة في مركز الإيواء، وصالات الجوازات، وقوات أمن الطرق، ومركز نقطة الشميسي الجديد، ومركز عمليات مكة الذكية (Smart moc)، ومركز القيادة والسيطرة بمنى.
والتقى الغامدي خلال جولته في مركز القيادة والسيطرة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين "سدايا" والأمن العام.
كما وقف الغامدي على الخدمات التقنية المقدمة في هذه المراكز، مثنيًا على الجهد المبذول من قِبل منسوبي "سدايا"، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات التقنية، وتحقيق سبل تسخير الإمكانات التقنية المتقدمة التي توفرها "سدايا" لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.