رئيس "سدايا" يتفقد سير الأعمال التقنية في مراكز مكة المكرمة والمشاعر و"Smart moc"

كما وقف الغامدي على الخدمات التقنية المقدمة في هذه المراكز، مثنيًا على الجهد المبذول من قِبل منسوبي "سدايا"، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات التقنية، وتحقيق سبل تسخير الإمكانات التقنية المتقدمة التي توفرها "سدايا" لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.