المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار والغبار ليوم الاثنين

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى أن المملكة العربية السعودية ستتأثر يوم الأحد بعدد من الظواهر الجوية، تتنوع ما بين رياح نشطة وغبار وأمطار متوقعة، وفيما يلي التفاصيل:
وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله- أن يستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة على الشريط الساحلي الممتد من جنوب جدة، وامتدادًا حتى جازان، مترافقة بهبات قد تتجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ60 كم/ساعة، تتركز في محافظة الليث، التي يُتَوقع أن تشهد أجواء مغبرة بشدة متفاوتة.
كما تستمر -بمشيئة الله- فرص تَشَكّل السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير في ساعات ما بعد الظهر والمساء، وقد تمتد لتطال أجزاء من منطقة الباحة، ويتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة بشكل محلي، ولا يُستبعد أن تترافق بزخات من البرد خاصة في أعالي الجبال.