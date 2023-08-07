المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار والغبار ليوم الاثنين

كما تستمر -بمشيئة الله- فرص تَشَكّل السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير في ساعات ما بعد الظهر والمساء، وقد تمتد لتطال أجزاء من منطقة الباحة، ويتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة بشكل محلي، ولا يُستبعد أن تترافق بزخات من البرد خاصة في أعالي الجبال.