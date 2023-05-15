بعد تجربة شخصية.. كاتبة سعودية: بعض نوادي الرياضة النسائية أشبه بالملهى الليلي

وتنهي وفاء عبدالعزيز قائلة: "لستَ بحاجةٍ لأن ترقص كالمخبول، ولا أن تدفع ما يزيد على ألفي ريال شهريًا، امشِ فقط فهو بالمجان، واترك الكسل والأغذية غير الصحية، كُن معتدلًا فيما تأكل، وقلل من ساعات البلع، وافهم معنى (الحمية) التي لا تعني أن تحرم نفسك من هذا وذاك، وتميتها جوعًا، بل أن تعطي جسدك ما هو مفيدٌ ومغذٍ باعتدال".