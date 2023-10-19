"الإحصاء": انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1%

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، مضيفةً أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرًا بارتفاع أسعار القطع السكنية 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، ومن بين العقارات السكنية الأخرى التي شهدت أسعارها انخفاضًا الفلل بنسبة 0.3%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1% والبيوت 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغيير.