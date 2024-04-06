"هدايات قرآنية 27".. "مُكبًّا على وجهه ويمشي إلى النار" وصفٌ إلهي يُلخص هوان الكافر بالدنيا والآخرة

وعن الفوائد المستنتجة، قال الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية: هوان الكافر على الله في جميع أحوال حياته، وخاصة يوم القيامة "وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ"، "خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ". ولمّا طلبوا الخروج منها "رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ"؛ جاءهم الرد: "قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون"، والواحد منهم في حالة كئيبة كما وصفها الله: "لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ". نسأل الله حسن العاقبة.