"بر جدة" تدشن 3 أجهزة للخدمة الذاتية بمستشفى الدكتور سليمان فقيه لدعم برامجها المجتمعية

يذكر أن جمعية البر بجدة هي أول جمعية أهلية تتيح أجهزة الخدمة الذاتية أمام المتبرعين والمستفيدين في ظل حرصها على الاستفادة من التحول الرقمي كأحد الممكّنات التي تدعم ريادتها في تقديم الخدمة التي تلبي تطلعات المتبرعين والمستفيدين، وقد وفرت الجمعية العديد من الخدمات الإلكترونية لتيسير دعم برامجها وتحقيق مستهدفاتها في العمل الاجتماعي التنموي، منها: منصة البر الإلكترونية وتطبيق الجمعية على الهواتف الذكية.