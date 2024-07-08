"بر جدة" تدشن 3 أجهزة للخدمة الذاتية بمستشفى الدكتور سليمان فقيه لدعم برامجها المجتمعية

دشنت جمعية البر بجدة اليوم ثلاثة أجهزة للخدمة الذاتية بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، منها اثنان بالمركز الرئيسي للمستشفى وواحد في فرع المستشفى بشارع الأمير سلطان، بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، والمدير التنفيذي للمستشفى فاتح محمد جول
وجاء تدشين الأجهزة في إطار عقد الشراكة المجتمعية الموقع بين الطرفين، والذي يجسد حرصهما على التعاون للاضطلاع بمسؤولياتهما الاجتماعية تجاه الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية من الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، حيث تتيح هذه الأجهزة للمتبرعين دعم برامج الجمعية المختلفة من خلال اختيار الخدمة التي يرغبون التبرع لها، بما ييسر على المتبرعين ويساهم في وصول الخدمات الى المستفيدين بسرعة وسهولة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي: "إن تدشين هذه الأجهزة يأتي امتداداً لجهود الجمعية في تمكين العمل الخيري واستدامته، من خلال الاستفادة من التحول الرقمي الذي يسهم في تيسير الخدمات المجتمعية"، مؤكداً حرص الجمعية على التوسع في انتشار هذه الأجهزة في أماكن متعددة كالأسواق والمستشفيات بما يعكس جهود الجمعية في صناعة الأثر المجتمعي المستدام.
يذكر أن جمعية البر بجدة هي أول جمعية أهلية تتيح أجهزة الخدمة الذاتية أمام المتبرعين والمستفيدين في ظل حرصها على الاستفادة من التحول الرقمي كأحد الممكّنات التي تدعم ريادتها في تقديم الخدمة التي تلبي تطلعات المتبرعين والمستفيدين، وقد وفرت الجمعية العديد من الخدمات الإلكترونية لتيسير دعم برامجها وتحقيق مستهدفاتها في العمل الاجتماعي التنموي، منها: منصة البر الإلكترونية وتطبيق الجمعية على الهواتف الذكية.
شهد تدشين الأجهزة كل من مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالمستشفى سارة عبدالله الريمخاني، ومدير إدارة التطوع بالجمعية حسين بن شهران، ورئيس قسم الشراكات والمشاريع باسم الحربي.