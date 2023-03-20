إضاءة القناديل سُنَّة عُمرية أصبحت من مظاهر رمضان وتعبّر عن الفرحة والبهجة لقدومه

‏وختم قائلاً: فإذا قلنا إن من ضمن أوليات عمر بن الخطاب أنه هو أول من جمع الناس بعد النبي ﷺ لصلاة التراويح جماعة واحدة خلف إمام واحد بعد أن كانوا يصلون فرادى وجماعات متفرقة، فمن ضمن أولياته رضي الله عنه أنه هو أول من أضاء المساجد بالقناديل في شهر رمضان فهي سُنَّة عُمرية استمرت من بعده وأصبحت عادة ومظهرًا من مظاهر شهر رمضان المبارك وتعبيرًا عن الفرحة والبهجة لقدومه.