"الذيابي": نظام السجل العيني يرسخ الموثوقية ويعزز الاستثمار العقاري في المملكة

هوية رقمية للعقار وضمان للحقوق

يوضح الكاتب أن نظام السجل العيني للعقار أحدث نقلة نوعية في حفظ الملكيات وتوثيقها، إذ يمنح كل عقار رقمًا ثابتًا وهوية مستقلة تُسجل تحتها جميع التصرفات والتغييرات بدقة عالية، مما يضمن حجية الملكية المطلقة وموثوقية التعاملات. ويضيف أن النظام يركز على الأصل العقاري نفسه لا على المالك، ما يسهل الوصول إلى المعلومات ويقلل النزاعات العقارية.