"الذيابي": نظام السجل العيني يرسخ الموثوقية ويعزز الاستثمار العقاري في المملكة

في مقاله بصحيفة عكاظ بعنوان «السجل العقاري.. ثقة تبني جودة واقتصادًا جاذبًا»، يؤكد الكاتب الصحفي حجاب بخيت الذيابي أن الثقة والشفافية وسرعة الإنجاز تمثل مقومات رئيسية لأي قطاع اقتصادي ناجح، مشيرًا إلى أن السجل العقاري السعودي بات نموذجًا يحتذى به في تحقيق هذه القيم داخل سوق العقار، بما يعزز الاستقرار وجاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
هوية رقمية للعقار وضمان للحقوق
يوضح الكاتب أن نظام السجل العيني للعقار أحدث نقلة نوعية في حفظ الملكيات وتوثيقها، إذ يمنح كل عقار رقمًا ثابتًا وهوية مستقلة تُسجل تحتها جميع التصرفات والتغييرات بدقة عالية، مما يضمن حجية الملكية المطلقة وموثوقية التعاملات. ويضيف أن النظام يركز على الأصل العقاري نفسه لا على المالك، ما يسهل الوصول إلى المعلومات ويقلل النزاعات العقارية.
شفافية السوق وعدالة التسعير
ويشير الذيابي إلى أن السجل يسهم في الحد من بيع الغبن عبر توفير بيانات دقيقة حول تاريخ العقار وموقعه وسعره، مما يحقق عدالة تسويقية ويمنع الاستغلال. كما يتيح للمستثمرين مصدرًا موحدًا للمعلومات يعزز القرارات الاستثمارية الواعية ويقلل الاعتماد على التقديرات العشوائية.
ركيزة للتحول الرقمي ورؤية 2030
يختم الكاتب بأن السجل العقاري يمثل بنية وطنية ذكية تجمع بين التقنية والثقة والجودة، وتشكل رافعة رئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد رقمي شفاف ومستدام، داعيًا إلى الإسراع في التسجيل ضمن النظام لضمان الحقوق وتعزيز الثقة في السوق العقارية.