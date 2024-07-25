مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري عملية معقدة لاستبدال مفصل الكاحل لـ"سبعينية"

وأضاف د.عرفان الحاصل على البورد والزمالة الكندية، أن الحالة أجريت لها عملية تم فيها إزالة الاحتكاك، وتلبيس المفصل، باستخدام مفصل جديد من الجيل المتطور، استغرقت العملية ساعتين، وأجريت تحت التخدير النصفي. وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ إذ تخلصت المريضة من معظم الأعراض التي عانت منها وتراجعت حدة ما تبقى منها بعد العملية، وخلال 24 ساعة من الإجراء الطبي بدأت المراجعة في الوقوف والمشي بمساعدة العلاج الطبيعي، وفي اليوم الثاني استطاعت المشي والحركة دون معاونة، ثم غادرت المستشفى إلى منزلها.