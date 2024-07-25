مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري عملية معقدة لاستبدال مفصل الكاحل لـ"سبعينية"

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، عملية ناجحة لإزالة الاحتكاك واستبدال مفصل الكاحل، لمراجِعة في العقد السابع من العمر، مصابة بخشونة شديدة في المفصل، ترتب عليها حزمة من الأعراض الحادة، التي غيرت من نمط حياتها، وأفقدتها القدرة على المشي.
ذكر ذلك الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام والكاحل والقدمين رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أوضح أن المريضة جاءت إلى المستشفى، مشتكية من آلام وتورم وإحساس بالحرارة في منطقة الكاحل، وصعوبة الحركة والسير، إضافة إلى تيبس وتصلب المفصل، وأخضعها الفريق الطبي للفحص السريري الكامل، ومن ثم أجريت لها بعض التحاليل وصور الأشعة في وضعيات مختلفة، والرنين المغناطيسي لتقييم وضع الأنسجة الضامة للمفصل والأربطة والهياكل الداخلية للمفصل؛ فأظهرت النتائج وجود احتكاك حاد من الدرجة الرابعة بمفصل الكاحل.
وأضاف د.عرفان الحاصل على البورد والزمالة الكندية، أن الحالة أجريت لها عملية تم فيها إزالة الاحتكاك، وتلبيس المفصل، باستخدام مفصل جديد من الجيل المتطور، استغرقت العملية ساعتين، وأجريت تحت التخدير النصفي. وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ إذ تخلصت المريضة من معظم الأعراض التي عانت منها وتراجعت حدة ما تبقى منها بعد العملية، وخلال 24 ساعة من الإجراء الطبي بدأت المراجعة في الوقوف والمشي بمساعدة العلاج الطبيعي، وفي اليوم الثاني استطاعت المشي والحركة دون معاونة، ثم غادرت المستشفى إلى منزلها.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، تُقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة الطبية، وتعتبر مرجعًا في عمليات استبدال المفاصل بالشرق الأوسط بما فيها استبدال الركبة عبر تقنية "الروبوت الجراحي"، كما أنها تعتمد تقنية حديثة لإجراء هذا النوع من العمليات تتميز بأنها تمكن المراجعين من السير بعد ساعات من العملية وتقلل الآلام إلى أدنى مستوى، وكذلك فترتي التنويم والعلاج الطبيعي.