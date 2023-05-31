والد رائد الفضاء القرني معبّراً عن مشاعره بوصول علي إلى الأرض: نبارك هذا الإنجاز الوطني

عبَّرت عائلة رائد الفضاء السعودي علي القرني؛ عن سرورها وشعورها بالفخر بعودة ابنها إلى الأرض، وذلك بعد رحلة علمية متميّزة في محطة الفضاء الدولية (ISS).
وقال والد رائد الفضاء علي القرني؛ نبارك هذا الإنجاز الوطني، ونبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، هذا الإنجاز الوطني.
وأضاف: إننا فرحون ومسرورون جداً، وإن فرحتي لا تُوصف، والحمد لله على عودتهم سالمين، وعلى ما تحقق من إنجازٍ وتجارب علمية.
وكانت قد أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم، نجاح مهمة رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة "Ax-2"، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS).