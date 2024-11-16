رسالة لأندية رياضة السيارات ودعوة من "الجلاجل" لتعزيز مكافحة مضادات الميكروبات

من جانبه، عبّر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ عن شكره لوزارة الصحة السعودية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، على قيادتهما هذه المبادرة العالمية، قائلاً: "أشكر المملكة العربية السعودية، والاتحاد الدولي للسيارات، على جهودهما في مواجهة التحدّي المزدوج المتمثل في ضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات وتعزيز استخدامها الحكيم".