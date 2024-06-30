"أرامكو" تُرسي عقودًا بـ25 مليار دولار لتوسيع إنتاج الغاز وتعزيز الاستدامة

أرست أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًّا في مجال االطاقة والكيميائيات؛ عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي لمواصلة توسعتها الاستراتيجية في مجال الغاز، والتي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.
وتتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: "هناك زخم كبير جدًّا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من استراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، ولا شك أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وأضاف المهندس الناصر: تؤكد هذه العقود التي تم توقيعها اليوم قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز كمصدر مهمٍ ومتنامٍ للطاقة في العالم، فضلًا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيماويات والتسويق، ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعدّ من دررالغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة.
ونوّه الناصر إلى تعزيز تكامل أعمال أرامكو في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم الرؤية الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات.