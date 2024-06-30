"أرامكو" تُرسي عقودًا بـ25 مليار دولار لتوسيع إنتاج الغاز وتعزيز الاستدامة

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: "هناك زخم كبير جدًّا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من استراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، ولا شك أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.