التصويت للجمهور..8 فرق تتنافس للظفر بلقب "عميد سفراء الابتكار" ومليون ريال

تختتم آخر حلقات برنامج "ابتكارات المملكة"، غداً السبت؛ إذ تتنافس 8 فرق من المبتكرين على لقب عميد سفراء الابتكار لعام 2023، والظفر بجائزة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب الحصول على فرص تمويلية وشراكات لتطوير مشاريعهم.
ويمكن للجمهور المشاركة في البرنامج الذي يعرض على شاشة قناة السعودية عند الساعة 8:30 مساء بالتصويت للفريق المفضل لديهم عبر رسالة قصيرة إلى STC (858885)، وموبايلي (600418)، وزين (758235)، تتضمن رقم الفريق المتنافس.
وتضم قائمة المتنافسين: "معاذ بوعائشة، مبتكر المشروع الطبي ثلاثي الأبعاد، وفريق"إم إل سنس" الفائز بسفير قطاع الطاقة، وسعيد الزهراني، مبتكر طائرة براق، ومحمد الرزاز مبتكر نظام أوتو، والمتنافس، ونسرين العيسى، صاحبة مشروع اعرف حقوقك، ونورة الموسى صاحبة ابتكار "ركين"، ونوف الحازمي صاحبة ابتكار بلاستوف، وفريق 3DIT الفائز بلقب سفير الصحة والاستشفاء".
ويعد برنامج ابتكارات المملكة من البرامج الداعمة للشباب السعودي الشغوف، الذي يهتم بالعلوم والتقنية؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على الاختراعات التي تُلبي حاجة قطاعات عدة في السعودية، وتعرض الحلول لها عبر ابتكارات لمخترعين من فئة الشباب؛ لتحاكي رؤية 2030، وتسخّر هذه الاختراعات لخدمة المجتمع.
كما تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم البرامج ذات المحتوى المحلي والمفيد للمشاهد لإثراء معرفته وثقافته، وإبراز دور الشباب في علو مكانة بلادهم التي أصبحت رائدة في مجالات عدة.